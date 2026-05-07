Минобороны дало Киеву одно обещание в случае срыва перемирия

07 мая 2026 в 19:10

Минобороны предупредило Киев об ответе в случае срыва перемирия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская армия даст ответ в случае нарушений со стороны ВСУ перемирия, объявленного по случаю Дня Победы, следует из заявления Минобороны в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что в этот период все ВС РФ в зоне военной спецоперации полностью остановят боевые действия.

При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженными силами РФ будет дан адекватный ответ, — говорится в сообщении.

Российская армия во время перемирия не будет наносить удары ракетами, артиллерией, дальнобойным оружием и беспилотниками. Это касается как позиций ВСУ, так и военной инфраструктуры на Украине.

В Минобороны также предупредили, что при попытках сорвать празднование 9 Мая в Москве возможен массированный ракетный удар по центру Киева. Гражданскому населению и иностранным дипломатам рекомендовали заранее покинуть город.

Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес московского парада на День Победы обрекают его на скорую политическую гибель. По его словам, это действие спровоцирует жесткую реакцию как со стороны российских военных, так и со стороны Запада.

