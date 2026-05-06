«Пересек черту»: на Западе пригрозили Зеленскому из-за одного плана Джонсон: Зеленский словами о срыве парада в Москве обрекает себя на гибель

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес московского парада на День Победы обрекают его на скорую политическую гибель, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. По его словам, это действие спровоцирует жесткую реакцию как со стороны российских военных, так и со стороны Запада.

Зеленский бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. <…> Тогда русские больше не будут себя сдерживать. <…> Так что только попробуй! Зеленский таким образом бы просто пересек черту, — рассказал Джонсон.

На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский выступил с угрозой нанести удар по параду 9 мая. При этом Минобороны РФ объявило перемирие на 8 и 9 мая и предупредило: в случае попытки срыва празднования последует ответный массированный ракетный удар по центру Киева. В ведомстве подчеркнули, что Москва, несмотря на имеющиеся возможности, ранее по гуманитарным соображениям от таких мер воздерживалась.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация приветствует объявленные Россией и Украиной режимы прекращения огня. Он выразил надежду на их успешное осуществление.