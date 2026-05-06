День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 03:00

«Пересек черту»: на Западе пригрозили Зеленскому из-за одного плана

Джонсон: Зеленский словами о срыве парада в Москве обрекает себя на гибель

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес московского парада на День Победы обрекают его на скорую политическую гибель, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. По его словам, это действие спровоцирует жесткую реакцию как со стороны российских военных, так и со стороны Запада.

Зеленский бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. <…> Тогда русские больше не будут себя сдерживать. <…> Так что только попробуй! Зеленский таким образом бы просто пересек черту, — рассказал Джонсон.

На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский выступил с угрозой нанести удар по параду 9 мая. При этом Минобороны РФ объявило перемирие на 8 и 9 мая и предупредило: в случае попытки срыва празднования последует ответный массированный ракетный удар по центру Киева. В ведомстве подчеркнули, что Москва, несмотря на имеющиеся возможности, ранее по гуманитарным соображениям от таких мер воздерживалась.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация приветствует объявленные Россией и Украиной режимы прекращения огня. Он выразил надежду на их успешное осуществление.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
парад Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.