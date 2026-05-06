День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 00:01

В ООН дали оценку режиму перемирия между Россией и Украиной

Дюжаррик: ООН рассчитывает на успех введенного перемирия между РФ и Украиной

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ООН приветствует объявленные Россией и Украиной режимы прекращения огня, заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. Он выразил надежду на их успешное осуществление.

Мы приветствуем одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной, которое должно начаться в ночь с 5 на 6 мая, а также прекращение огня, объявленное Российской Федерацией на 8 и 9 мая. Генеральный секретарь <...> призывает к полному, немедленному, безусловному и долгосрочному прекращению огня, ведущему к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, — сказал Дюжаррик.

Минобороны РФ объявило о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российское военное командование будет решать, поддерживать ли «непонятный» режим тишины, анонсированный президентом Украины в ночь на 6 мая. Он напомнил, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ в период с 8 по 9 мая будет нанесен удар по центру Киева.

Мир
Украина
Стефан Дюжаррик
ООН
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.