В ООН дали оценку режиму перемирия между Россией и Украиной

ООН приветствует объявленные Россией и Украиной режимы прекращения огня, заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. Он выразил надежду на их успешное осуществление.

Мы приветствуем одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной, которое должно начаться в ночь с 5 на 6 мая, а также прекращение огня, объявленное Российской Федерацией на 8 и 9 мая. Генеральный секретарь <...> призывает к полному, немедленному, безусловному и долгосрочному прекращению огня, ведущему к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, — сказал Дюжаррик.

Минобороны РФ объявило о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российское военное командование будет решать, поддерживать ли «непонятный» режим тишины, анонсированный президентом Украины в ночь на 6 мая. Он напомнил, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ в период с 8 по 9 мая будет нанесен удар по центру Киева.