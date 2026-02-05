Зимняя Олимпиада — 2026
ООН ждет актуальную информацию о переговорах по Украине

Дюжаррик: ООН ожидает, что ее проинформируют о ходе переговоров по Украине

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Организация Объединенных Наций ожидает получить актуальную информацию о ходе трехсторонних переговоров по Украине, которые проходят в Абу-Даби, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге для журналистов. Он отметил, что организация не принимает непосредственного участия в этих консультациях.

В рамках саммита встречаются представители России, Украины и США. По словам Дюжаррика, ООН внимательно следит за процессом. Он выразил уверенность в том, что стороны проинформируют организацию о результатах диалога.

Мы не присутствуем на этих трехсторонних переговорах, однако, очевидно, нам предоставят актуальную информацию, — отметил представитель генсека.

Первый раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности состоялся в ОАЭ 23–24 января. ООН традиционно выступает в качестве площадки для обсуждения глобальных конфликтов, однако в данном случае дипломатический диалог инициирован и проходит вне ее непосредственного мандата.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены прилагать максимальные усилия для достижения прорыва в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Белый дом вкладывает в поиск решения значительные время и энергию на высоком уровне. Разрешение затяжных конфликтов часто кажется безнадежным делом до момента неожиданного прорыва.

