В Кремле ответили обратившемуся к Путину за помощью журналисту Песков: обратившийся к Путину за помощью журналист Боке может приехать в Россию

Внесенный в санкционный список ЕС после освещения событий в Донбассе французский журналист Адриан Боке — гражданин РФ, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, представитель СМИ может в любой момент приехать в Россию.

Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Боке попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему защитить свою семью, которой угрожает смертельная опасность из-за его взглядов на Россию. По его словам, которые приводит ТАСС, в стране при Эммануэле Макроне невозможно говорить правду: за это накажут без суда и без соблюдения каких-либо прав.

После представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США могут сместить Макрона с поста главы государства, прибегнув к силовым методам. Дипломат предположила, что французский лидер задается вопросом, какой из сценариев к нему применит Вашингтон — венесуэльский или иранский.