Захарова предрекла Макрону два пути после слов Трампа Захарова: США могут свергнуть Макрона по венесуэльскому или иранскому сценарию

США могут сместить с поста президента Франции Эммануэля Макрона, прибегнув к силовым методам, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат предположила, что Макрон задается вопросом, какой из сценариев к нему применит Вашингтон — венесуэльский или иранский.

Недолго — это сколько? Просто Макрону-то до мая 27-го сидеть. У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, — отметила она.

Ранее историк Андрей Сидоров заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост», продиктованы давней личной неприязнью. По его словам, Макрон в 2019 году сказал о смерти мозга НАТО, а в это время президентом как раз был Трамп.

До этого Макрон заявил, что Париж не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Президент добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны, и подчеркнул, что республика будет делать это в сотрудничестве с Ираном.