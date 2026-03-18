18 марта 2026 в 11:38

Захарова предрекла Макрону два пути после слов Трампа

Захарова: США могут свергнуть Макрона по венесуэльскому или иранскому сценарию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
США могут сместить с поста президента Франции Эммануэля Макрона, прибегнув к силовым методам, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат предположила, что Макрон задается вопросом, какой из сценариев к нему применит Вашингтон — венесуэльский или иранский.

Недолго — это сколько? Просто Макрону-то до мая 27-го сидеть. У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, — отметила она.

Ранее историк Андрей Сидоров заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что его французский коллега Эммануэль Макрон «очень скоро покинет свой пост», продиктованы давней личной неприязнью. По его словам, Макрон в 2019 году сказал о смерти мозга НАТО, а в это время президентом как раз был Трамп.

До этого Макрон заявил, что Париж не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Президент добавил, что Париж готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны, и подчеркнул, что республика будет делать это в сотрудничестве с Ираном.

Мария Захарова
Эммануэль Макрон
США
Франция
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

