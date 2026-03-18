Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года

За последние три года накопленный рост ВВП РФ составил более 10%, заявил на коллегии Министерства экономического развития РФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, это выше среднемировых показателей, передает корреспондент NEWS.ru.

Российская экономика демонстрирует устойчивость, за три года накопленный рост ВВП составил более 10%. Это выше среднемировых показателей, — сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что объем инвестиций вырос на 35%. При этом он добавил, что в 2025 году было небольшое снижение этого показателя в реальном выражении.

Ранее стало известно, что Россия по итогам прошлого года стала восьмой экономикой мира в долларовом выражении. По первой оценке Росстата, ВВП страны достиг 213,5 трлн рублей, что составляет $2,556 трлн.

До этого генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов выразил мнение, что рост валового внутреннего продукта России в 2026 году может ускориться до 1,3–1,5% годовых. Ключевыми условиями для реализации позитивного сценария он назвал снижение ключевой ставки и рост доходов бюджета.