18 февраля 2026 в 13:30

В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год

Глава ЦСР Смелов: рост ВВП России в 2026 году составит 1,3–1,5%

Павел Смелов Павел Смелов Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2026 году может ускориться до 1,3–1,5% годовых, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Ключевыми условиями для реализации позитивного сценария он назвал снижение ключевой ставки и рост доходов бюджета.

В 2026 году при сохранении стабильной макроэкономической конъюнктуры, снижении ключевой ставки, росте доходов федерального бюджета на 10% и удержании роста расходов на 2,5%, мы ожидаем ускорения роста ВВП до 1,3-1,5%, — сказал Смелов.

По словам экономиста, все ключевые макроэкономические индикаторы — от потребительской и деловой активности до состояния государственных финансов — являются составными частями единой системы, которая в итоге определяет динамику ВВП. Смелов напомнил, что, по предварительной оценке Росстата, по итогам прошлого года рост экономики составил 1%.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВВП России вырос на 1% по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что это ниже динамики, которая наблюдалась раньше.

До этого стало известно, что МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2026 году. Согласно обновленным оценкам, темпы роста российской экономики могут составить 0,8%, что на 0,2 процентного пункта ниже ранее ожидавшегося уровня.

Наталья Петрова
Н. Петрова
