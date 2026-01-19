Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:42

МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026–2027 годы

Здание МВФ Здание МВФ Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,8%, а в 2027 году — 1%, следует из доклада МВФ. Прогнозы на оба года были понижены по сравнению с предыдущими расчетами, тогда как оценка на 2025 год осталась прежней.

Согласно обновленным оценкам, в 2026 году темпы роста российской экономики могут составить 0,8%, что на 0,2 процентного пункта ниже ранее ожидавшегося уровня. Прогноз на 2027 год также был скорректирован вниз — до 1%, что на 0,1 п. п. меньше предыдущего значения. Ожидания по росту ВВП в 2025 году сохранены на уровне 0,6%.

Ранее стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%. Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе.

МВФ
Россия
рост ВВП
ВВП
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Российская ПВО очистила небо от почти 20 украинских дронов
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за ВПП при посадке
Российский военкор рассказал, как чуть не сгорел в машине после ранения
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.