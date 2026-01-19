МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026–2027 годы

Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,8%, а в 2027 году — 1%, следует из доклада МВФ. Прогнозы на оба года были понижены по сравнению с предыдущими расчетами, тогда как оценка на 2025 год осталась прежней.

Согласно обновленным оценкам, в 2026 году темпы роста российской экономики могут составить 0,8%, что на 0,2 процентного пункта ниже ранее ожидавшегося уровня. Прогноз на 2027 год также был скорректирован вниз — до 1%, что на 0,1 п. п. меньше предыдущего значения. Ожидания по росту ВВП в 2025 году сохранены на уровне 0,6%.

Ранее стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%. Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе.