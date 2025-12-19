Путин рассказал, как выросла российская экономика за последние три года

Рост российской экономики за последние три года составил 9,7%, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе.

За трехлетку последнюю <…> общий рост [экономики России] 9,7%, в то же время рост в Еврозоне был 3,1%, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%. Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств.

До этого глава Сбербанка Герман Греф допустил снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года. Он отметил, что в 2026 году ожидается сдержанный рост экономики на уровне примерно 1%. Греф добавил, что инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора.