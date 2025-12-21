Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю Нападающий Панарин обошел Дацюка в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на новую ступень в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя соотечественника Павла Дацюка. В матче против «Филадельфии Флайерз» хоккеист забросил две шайбы, что позволило ему улучшить свой личный показатель.

Второй гол в этой встрече стал для Панарина 315-м в карьере в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Этот результат был достигнут им в 788 проведенных матчах.

Панарин занял чистое 11-е место в историческом рейтинге снайперов-россиян в НХЛ. Абсолютным лидером этого списка, а также всей лиги, является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 911 точных бросков в 1526 матчах регулярных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что форвард Арсений Грицюк стал второй звездой дня в НХЛ после матча «Нью-Джерси» против «Оттавы Сенаторс». Хоккеист записал на свой счет гол и две передачи. Такой результат позволил Грицюку впервые в карьере завершить матч НХЛ с триумфальным трехочковым активом. Гости переиграли «Оттаву» со счетом 4:3.