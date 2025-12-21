Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 02:17

Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю

Нападающий Панарин обошел Дацюка в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поднялся на новую ступень в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя соотечественника Павла Дацюка. В матче против «Филадельфии Флайерз» хоккеист забросил две шайбы, что позволило ему улучшить свой личный показатель.

Второй гол в этой встрече стал для Панарина 315-м в карьере в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Этот результат был достигнут им в 788 проведенных матчах.

Панарин занял чистое 11-е место в историческом рейтинге снайперов-россиян в НХЛ. Абсолютным лидером этого списка, а также всей лиги, является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 911 точных бросков в 1526 матчах регулярных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что форвард Арсений Грицюк стал второй звездой дня в НХЛ после матча «Нью-Джерси» против «Оттавы Сенаторс». Хоккеист записал на свой счет гол и две передачи. Такой результат позволил Грицюку впервые в карьере завершить матч НХЛ с триумфальным трехочковым активом. Гости переиграли «Оттаву» со счетом 4:3.

НХЛ
Артемий Панарин
показатели
голы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Марочко озвучил последствия для ВСУ после потери Красноармейска
Путин угостился российскими сладостями после шутки на пресс-конференции
В разведсообществе США опровергли главный миф о планах России
«Нездоровый ажиотаж»: очередной концерт Долиной отменили
Скандальные документы об Эпштейне пропали из доступа
«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге
Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю
Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся
В США прокомментировали новости о задержании танкера у Венесуэлы
Властям удалось вернуть группу россиян с Украины
Гороскоп 21 декабря: кому пора на прогулку, кто изменит жизнь?
В РФПИ дали оценку переговорам по Украине в Майами
Российский робот «вышел из себя» на Играх будущего
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.