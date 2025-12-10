ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:25

Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ

Хоккеист Грицюк стал второй звездой дня в НХЛ после матча с «Оттавой»

Арсений Грицюк Арсений Грицюк Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский форвард Арсений Грицюк стал второй звездой дня в НХЛ после матча «Нью-Джерси» против «Оттавы Сенаторс». Хоккеист записал на свой счет гол и две передачи.

Такой результат позволил Грицюку впервые в карьере завершить матч НХЛ с триумфальным трехочковым активом. Гости переиграли «Оттаву» со счетом 4:3.

Первые звезды дня по версии НХЛ распределились так: Тейдж Томпсон из «Баффало» стал первым после заброшенной шайбы и двух передач в победном выезде против «Эдмонтона» (4:3 в овертайме). Третьей звездой дня назвали Бо Хорвата из «Нью-Йорк Айлендерс», который забросил два гола в домашней встрече с Вегасом (5:4).

Ранее стало известно, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на пятую строчку в списке самых результативных российских хоккеистов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Спортсмен принес команде два очка, забив шайбу и выполнив голевую передачу в матче против «Монреаля».

5 декабря российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сумел преодолеть знаменательный рубеж, набрав 900 очков в чемпионатах НХЛ. Так он догнал хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиту Кучерова.

хоккеисты
НХЛ
матчи
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.