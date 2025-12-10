Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард Арсений Грицюк стал второй звездой дня в НХЛ после матча «Нью-Джерси» против «Оттавы Сенаторс». Хоккеист записал на свой счет гол и две передачи.

Такой результат позволил Грицюку впервые в карьере завершить матч НХЛ с триумфальным трехочковым активом. Гости переиграли «Оттаву» со счетом 4:3.

Первые звезды дня по версии НХЛ распределились так: Тейдж Томпсон из «Баффало» стал первым после заброшенной шайбы и двух передач в победном выезде против «Эдмонтона» (4:3 в овертайме). Третьей звездой дня назвали Бо Хорвата из «Нью-Йорк Айлендерс», который забросил два гола в домашней встрече с Вегасом (5:4).

Ранее стало известно, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на пятую строчку в списке самых результативных российских хоккеистов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Спортсмен принес команде два очка, забив шайбу и выполнив голевую передачу в матче против «Монреаля».

5 декабря российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сумел преодолеть знаменательный рубеж, набрав 900 очков в чемпионатах НХЛ. Так он догнал хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиту Кучерова.