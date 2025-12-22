Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:53

У «Питтсбурга» сменился лучший бомбардир за всю историю

Кросби сумел обойти Лемье и стать лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Сидни Кросби Сидни Кросби Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Нападающий из Канады Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба НХЛ. Он опередил предыдущего лидера — своего соотечественника Марио Лемье. Во встрече с «Монреаль Канадиенс», завершившейся победой «пингвинов» в серии буллитов со счетом 4:3, хоккеист забил гол и отдал результативную передачу.

Теперь на счету Кросби 1724 очка. Этого результата он достиг в 1387 играх, забив 645 голов и сделав 1079 передач. У Лемье на его счету было 1723 очка, которые он набрал в 915 матчах, отличившись 690 голами и 1033 передачами. Канадец играл за «Питтсбург» в течение всей своей карьеры — с 1984 по 1997 год, а также с 2000 по 2006 год, сделав перерыв в три года по состоянию здоровья.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его партнер Кросби установили уникальное достижение в НХЛ. За 12 матчей сезона россиянин набрал 17 очков, а канадский форвард заработал 15 баллов. Впервые два партнера по одной команде, чей возраст составляет 38 лет и старше, преодолели в одном календарном месяце отметку больше 15 очков.

хоккей
хоккеисты
спорт
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.