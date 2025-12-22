У «Питтсбурга» сменился лучший бомбардир за всю историю

Нападающий из Канады Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба НХЛ. Он опередил предыдущего лидера — своего соотечественника Марио Лемье. Во встрече с «Монреаль Канадиенс», завершившейся победой «пингвинов» в серии буллитов со счетом 4:3, хоккеист забил гол и отдал результативную передачу.

Теперь на счету Кросби 1724 очка. Этого результата он достиг в 1387 играх, забив 645 голов и сделав 1079 передач. У Лемье на его счету было 1723 очка, которые он набрал в 915 матчах, отличившись 690 голами и 1033 передачами. Канадец играл за «Питтсбург» в течение всей своей карьеры — с 1984 по 1997 год, а также с 2000 по 2006 год, сделав перерыв в три года по состоянию здоровья.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его партнер Кросби установили уникальное достижение в НХЛ. За 12 матчей сезона россиянин набрал 17 очков, а канадский форвард заработал 15 баллов. Впервые два партнера по одной команде, чей возраст составляет 38 лет и старше, преодолели в одном календарном месяце отметку больше 15 очков.