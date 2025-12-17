Новый год-2026
17 декабря 2025 в 21:22

Вернувшийся из НХЛ вратарь сравнил жизнь в США и России

Голкипер «Сочи» Самсонов назвал жизнь в России комфортнее, чем в США

Илья Самсонов Илья Самсонов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Вратарь хоккейного клуба «Сочи» Илья Самсонов, вернувшийся в Россию после шести лет в НХЛ, заявил, что в РФ жить комфортнее, чем в США. По его словам, которые передает «Спорт-Экспресс», на родине проще решать бытовые вопросы, вкуснее еда и не нужны посредники для решения многих задач.

Думаю, мне комфортнее в России. Все-таки это родина. Все говорят на русском, ты знаешь людей, многие вопросы можешь решить быстрее. <...> Здесь больше своими силами. В целом жить проще. Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни. Мне в России очень нравится, — сказал Самсонов.

28-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» и обладатель Кубка Гагарина с 2019 по 2025 год выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто» и «Вегас». В ноябре вратарь подписал контракт с «Сочи».

Ранее невеста российского футболиста Алексея Миранчука, который выступает за команду «Атланта Юнайтед», Елена Максимова заявила, что в США дорогая жизнь, ужасный сервис и невкусная еда. Девушка также назвала американцев лицемерными.

хоккеисты
США
Россия
жизнь
хоккей
