09 января 2026 в 08:08

США «подсели» на российские сладости

США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Соединенные Штаты за первые 10 месяцев 2025 года значительно увеличили закупки сладостей из России, достигнув максимального показателя с 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. За январь — октябрь американские компании импортировали российской карамели, шоколада и выпечки на общую сумму $5 млн (391 млн рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 13%, а с 2023 года — более чем в два раза.

Наибольшую долю в импорте заняла выпечка. Ее закупки выросли на 23% в годовом выражении и составили $2,1 млн (164 млн рублей). Также США резко увеличили ввоз российской карамели — в 1,6 раза, до $1,1 млн (86 млн рублей) за год. В то же время поставки российского шоколада за 10 месяцев сократились на 10% по сравнению с прошлым годом, составив $1,9 млн (148 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Россия в сентябре 2025 года зафиксировала рекордный импорт кондитерских изделий из Китая. Закупки сахарных, шоколадных и мучных сладостей показали значительный рост. Основной объем поставок составили кондитерские изделия из сахара, включая белый шоколад, леденцы, жевательную резинку и аналогичную продукцию.

До этого стало известно, что на полках британских магазинов появились батончики «Сникерс» в российской упаковке. Руководитель компании по международной торговле «Команда Сикурс» Раиса Донская в комментарии NEWS.ru назвала это наглядным примером «звериного оскала капитализма» и обычной экономической выгоды. По ее мнению, операцию организовали предприниматели, которые смогли найти лазейки в логистических схемах.

