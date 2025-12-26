Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 10:07

Эксперт назвала причину появления русских сникерсов в Британии

Эксперт по торговле Донская: банальная выгода привела русские сникерсы в Лондон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Появление батончиков «Сникерс» в российской упаковке на полках британских магазинов — наглядный пример «звериного оскала капитализма» и банальной экономической выгоды, заявила NEWS.ru руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. Она считает, что операцию провернули предприниматели, сумевшие найти лазейки в логистике и оценившие иронию ситуации.

В чистом виде звериный оскал капитализма, банальная экономическая выгода. Все дело в более низкой закупочной цене российских батончиков. Мелкие магазины в Великобритании, скорее всего, просто увидели возможность купить товар дешевле, не особо вникая в детали упаковки, и выставили его на продажу к рождественскому сезону. Они вводят против нас санкции, а сами же у нас покупают эти сникерсы. Шикарно. Вот кто вот это провернул — прекрасное чувство юмора, — сказала Донская.

Эксперт предположила, что продавцы могли даже не акцентировать внимание на русскоязычной этикетке, а основным аргументом для закупки стала именно стоимость.

По словам Донской, в этой истории российская сторона также не упустила своей выгоды, а сама ситуация содержит в себе очевидную иронию, когда страна, вводящая санкции, косвенно становится покупателем товаров из-под этих ограничений.

Ранее сообщалось, что в лондонских магазинах стали продавать батончики «Сникерс» в полностью русскоязычной упаковке. Производитель батончиков Mars Wrigley UK and Ireland пояснил, что компания не может препятствовать действиям независимых трейдеров.

Посредники могут закупать продукцию на российских или, например, белорусских предприятиях, а затем ввозить ее для продажи в Западной Европе. Именно через такие каналы, как считают в компании, эти товары и могли попасть на британские полки.

Наталья Петрова
Н. Петрова
