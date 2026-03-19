19 марта 2026 в 10:15

В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска

Депутат Панеш: для бойцов СВО нужно ввести накопление неиспользованных отпусков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России необходимо законодательно закрепить возможность накопления неиспользованных отпусков для участников СВО, которые не могли убыть на отдых из-за сложной обстановки на фронте, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, командиры частей часто вынуждены отказывать бойцам в поездках домой ради выполнения боевых задач, что создает неопределенность для военнослужащих и их семей.

Вопрос с отпусками военнослужащих остается болезненным. Командиры частей, исходя из боевой обстановки, вынуждены отказывать солдатам в отдыхе. Это оправданно с точки зрения выполнения задач. Но для самих военнослужащих и их семей такая неопределенность оборачивается годами без встреч и невозможностью решить накопившиеся домашние дела. Необходимо законодательно закрепить правило накопления неиспользованных отпусков. Если боевая обстановка не позволяет отправить бойца домой сейчас, его отдых должен автоматически переноситься и суммироваться, — пояснил Панеш.

Он добавил, что по возвращении из зоны СВО военный обязан будет получить все отгулы за пропущенные периоды единовременно. Также, по словам депутата, важно внедрить электронную систему подачи и учета рапортов на отпуск.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что членов организованных преступных групп, обманывающих бойцов СВО, нужно лишать гражданства. По его словам, это касается тех злоумышленников, кто приехал из стран ближнего зарубежья и уже получил российский паспорт.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
