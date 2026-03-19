В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска

В России необходимо законодательно закрепить возможность накопления неиспользованных отпусков для участников СВО, которые не могли убыть на отдых из-за сложной обстановки на фронте, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, командиры частей часто вынуждены отказывать бойцам в поездках домой ради выполнения боевых задач, что создает неопределенность для военнослужащих и их семей.

Вопрос с отпусками военнослужащих остается болезненным. Командиры частей, исходя из боевой обстановки, вынуждены отказывать солдатам в отдыхе. Это оправданно с точки зрения выполнения задач. Но для самих военнослужащих и их семей такая неопределенность оборачивается годами без встреч и невозможностью решить накопившиеся домашние дела. Необходимо законодательно закрепить правило накопления неиспользованных отпусков. Если боевая обстановка не позволяет отправить бойца домой сейчас, его отдых должен автоматически переноситься и суммироваться, — пояснил Панеш.

Он добавил, что по возвращении из зоны СВО военный обязан будет получить все отгулы за пропущенные периоды единовременно. Также, по словам депутата, важно внедрить электронную систему подачи и учета рапортов на отпуск.

