Подошел сзади и стал лизать: маньяк напал на россиянку на пляже во Вьетнаме

На пляже во Вьетнаме неизвестный мужчина изнасиловал российскую туристку необычным способом, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно об инциденте, как это произошло, что сказали в полиции?

Как маньяк напал на россиянку на пляже во Вьетнаме

27-летняя Кристина из Самары приехала на отдых в популярное место во вьетнамском Дананге — Kala Beach Club. Девушка с подругами загорали на пляже и отдыхали, когда длинноволосый мужчина приметил одну из россиянок.

Неизвестный быстро подошел к туристке сзади, когда жертва лежала на животе и ничего не подозревала. Пострадавшая рассказала, что мужчина раздвинул ей ягодицы и стал лизать. Россиянка, по ее словам, оказалась шокирована происходящим; сначала подумала, что это делает ее подруга.

Девушки позвали на помощь — к ним подошли прохожие. В этот момент маньяк уже прекратил насилие. На вопрос, что случилось, он ответил «ничего» и спокойно удалился.

Россиянки поехали в полицейский участок, чтобы заявить об изнасиловании. Однако правоохранители отказались принимать заявление, так как нет видео непосредственного нападения. Показаний самой пострадавшей и очевидцев оказалось недостаточно.

Источники пишут, что после участка девушка отправилась в российское консульство, где у нее приняли заявление, выделили переводчика и направили в центральный офис полиции Дананга.

«Я не понимаю, в какой момент я должна была снять видео, как меня насилуют? Когда я должна была включить камеру? Я должна была, наверное, никак не реагировать, подождать, когда все будет, чтобы все попало на камеру, и только тогда кричать и звать на помощь. <...> Я вообще не понимаю, как можно себя защитить», — рассказала пострадавшая.

Какие еще инциденты с россиянами были во Вьетнаме недавно

Ранее в одном из пятизвездочных отелей Дананга инициировали проверку после жалоб россиянина на конфликт с иностранцем. Инцидент произошел на пляже, где отдыхающий находился со своими собаками.

Иностранец выразил недовольство присутствием животных и попытался привлечь охрану. Россиянин в свою очередь решил не вступать в спор и остался на месте отдыха.

Представители отеля принесли извинения пострадавшему. Администрация подчеркнула, что в случае повторения подобных случаев к нарушителю могут применить меры, вплоть до ограничения доступа на территорию комплекса.

Кроме того, в середине марта СМИ писали о банде извращенцев во Вьетнаме, которые домогаются российских туристок. Одна из пострадавших в Дананге рассказала, что неизвестный средь бела дня подъехал к ней на мотоцикле и стал хватать за интимные места, преподнося свои действия как попытку познакомиться.

После того как девушка рассказала об этом в соцсетях, ей написали десятки соотечественниц, которые подверглись аналогичным нападениям в популярных туристических локациях Вьетнама. Ситуация осложняется полным бездействием местных правоохранителей, которые отказываются возбуждать дела по заявлениям иностранок.

Пострадавшие отмечают, что тактика извращенцев напоминает скандальные тренинги разыскиваемого пикап-коуча Алекса Лесли, где учеников принуждают к тактильному контакту с незнакомками без их согласия.

