Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково

Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ограничения действуют и в некоторых других воздушных гаванях страны. Какова ситуация в аэропортах России сегодня, 15 мая 2026 года, что на онлайн-табло?

Какова ситуация в аэропортах России 15 мая: где ограничения

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — сообщили в пресс-службе аэропорта в 12:41 мск.

Там добавили, что сотрудники аэропорта принимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе. Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса на онлайн-табло, по телефону справочной службы или через чат-бот.

В Росавиации уточнили, что меры во Внуково приняты для обеспечения безопасности полетов; возможны корректировки в расписании, переносы рейсов.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Махачкалы, Пскова, Калуги, Грозного. Ранее вводились и уже сняты — в воздушных гаванях Краснодара, Нижнего Новгорода, Череповца, Ярославля. Об этом сообщила Росавиация.

Ночью 15 мая рейсы из Саратова и Антальи не смогли приземлиться во Внуково из-за временных ограничений — самолеты перенаправили на запасные аэродромы. Один борт отправили в Санкт-Петербург, другой — в Нижний Новгород. Перед этим Росавиация сообщила, что Внуково и Домодедово работают по согласованию. О снятии ограничений стало известно в 07:22 мск.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что на онлайн-табло Внуково, перенос рейсов

Согласно табло вылета Внуково, задерживается рейс в Тбилиси (A4 7017), изначально запланированный на 13:20 мск. Отменен борт до Санкт-Петербурга (A4 7019), который по расписанию планировался на 17:25 мск. Задерживаются рейсы HY 9608 и UT 807 в Бухару — 23:10 мск (вместо 21:35 мск) и 00:15 мск 16 мая (вместо 22:25 мск) соответственно.

На прилет задерживается борт «Победы» из Краснодара (ДР 160) — 14:01 мск (вместо 12:50 мск). Перенесены на 13:54 мск (вместо 13:35 мск) рейс из Стамбула (TK 417), а также — Санкт-Петербурга (ФВ 6025 / СУ 6025).

Задерживается до 15:00 мск самолет из Петербурга (ДР 202), запланированный на 14:35 мск; борт из Нарьян-Мара (ЮТ 334 / РГ 4334) прилетит не в 14:40, а 19:25 мск. Изменения в расписании также коснулись рейсов из Минеральных Вод (ДР 170, ЮТ 374 / B2 2274 / ЯМ 4374), Тамбова (РГ 194 / ЮТ 4194 / ЯМ 4194), Калининграда (ДР 264), Газипаши (DP 836), Гюмри (DP 856), Грозного (ЮТ 400 / B2 2200 — отменен), Краснодара (ЮТ 576) и многих других.

Расписание прилета и вылета во Внуково постоянно меняется. Актуальную информацию уточняйте на сайте аэропорта.

Читайте также:

Зверская атака ВСУ на Рязань 15 мая: удар по жилому дому, жертвы, ответ

Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 мая