В Росавиации рассказали, как работает Внуково на фоне ограничений

Росавиация: Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба Росавиации в МАКС. Там отметили, что возможны корректировки в графике выполнения полетов.

Ранее стало известно, что из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, два самолета не смогли приземлиться во Внуково. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы.

До этого сообщалось, что эксперимент с посадкой на авиарейсы с использованием биометрических данных начнется 1 июня в российских аэропортах Шереметьево и Пулково. Для пассажиров использование биометрии будет добровольным, при этом за ними сохраняется обязанность предъявить паспорт при досмотре.

В пресс-службе «Аэрофлота» ранее заявили, что скоро один пассажир рейса компании сможет провозить не более двух пауэрбанков. Также там запретили сдавать внешние аккумуляторы в багаж.