Магнитные бури сегодня, 15 мая: что будет завтра, бессонница, упадок сил

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 15 мая 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с влиянием бури?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 мая

Прогностическая модель ИКИ РАН показала, что в пятницу, 15 мая, возможна магнитная буря: Кр-индекс, по прогнозу, должен был начать сутки в зеленой зоне, достигнув шесть единиц к 06:00 мск, после чего зафиксироваться в районе четырех.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений и остается в зеленой зоне с начала суток.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 10%, магнитных бурь — 90%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 5). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло пять новых вспышек — они относятся к классу С (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,2.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 15 мая, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

Модель ИКИ РАН ожидает, что в субботу, 16 мая, вероятность геомагнитных возмущений составит 20%, магнитных бурь — 70%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц; сильный всплеск ожидается между 06:00 и 09:00 мск.

Как справиться с магнитной бурей

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. <...> [Однако] не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

По словам терапевта Анны Лупач, метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

