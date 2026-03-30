Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 01:17

Российский турист оказался в центре конфликта с иностранцем во Вьетнаме

Во Вьетнаме проводят проверку после жалобы россиянина на конфликт с туристом

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В одном из пятизвездочных отелей в городе Дананг во Вьетнаме началась проверка после жалоб россиянина на конфликт с иностранцем, передает "Вечерняя Москва". Инцидент произошел на пляже, где отдыхающий находился вместе со своими собаками.

По словам очевидцев, иностранный турист выразил недовольство присутствием животных и попытался привлечь охрану. Россиянин, по информации источников, решил не вступать в дальнейший спор и остался на месте отдыха.

Представители отеля принесли извинения пострадавшему и сообщили о начале проверки. Администрация подчеркнула, что в случае повторения подобных случаев к нарушителю могут применить меры вплоть до ограничения доступа на территорию комплекса.

Ранее соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Владимир Рубцов заявил, что большинство застрявших за рубежом россиян вернулись на родину. Он отметил, что вывоз туристов скоро завершится. По его словам, сейчас за границей остаются несколько человек, «которые находятся в третьих странах».

Вьетнам
конфликты
отели
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала
Раскрыто, сколько десятков тысяч бойцов США находятся на Ближнем Востоке
Иран показал уязвимость дорогой американской авиации в Саудовской Аравии
Названы продукты, повышающие риск инсульта на 58%
Российский турист оказался в центре конфликта с иностранцем во Вьетнаме
Аналитик предупредила США о катастрофе в случае наземной операции в Иране
Омега-3: роль в организме, что нужно есть, чем опасен дефицит. Советы врача
Девушка приехала к мужчине из Сети и погибла при странных обстоятельствах
Раскрыто, как скачок цен на энергоносители коснется продуктов в России
Стало известно о раненых при атаке БПЛА на Краснодар
Власти Таганрога рассказали о повреждениях при атаке ВСУ
Несколько квартир повреждено в результате атаки ВСУ на Краснодар
Число пострадавших от атаки беспилотников в Таганроге увеличилось
Названы главные симптомы недостатка омега-3
SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку
Французские специалисты и украинские военные попали под удар «Герани»
Дешевый ремонт без потери качества: топ-7 альтернатив дорогим материалам
Аэропорты Краснодара и Волгограда закрылись
Атака ВСУ на Таганрог 29 марта: удар по школе, погибшие, что известно
Минэнерго Ирана сообщило об отключении электричества после атаки США
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.