Российский турист оказался в центре конфликта с иностранцем во Вьетнаме

В одном из пятизвездочных отелей в городе Дананг во Вьетнаме началась проверка после жалоб россиянина на конфликт с иностранцем, передает "Вечерняя Москва". Инцидент произошел на пляже, где отдыхающий находился вместе со своими собаками.

По словам очевидцев, иностранный турист выразил недовольство присутствием животных и попытался привлечь охрану. Россиянин, по информации источников, решил не вступать в дальнейший спор и остался на месте отдыха.

Представители отеля принесли извинения пострадавшему и сообщили о начале проверки. Администрация подчеркнула, что в случае повторения подобных случаев к нарушителю могут применить меры вплоть до ограничения доступа на территорию комплекса.

