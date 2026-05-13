Миронов назвал способ повысить пенсии в России

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал увеличить страховые взносы в Соцфонд для богатых граждан до 30% от их дохода. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это позволит покрыть дефицит бюджета и поднять выплаты пенсионерам. Депутат отметил, что такой шаг мог бы не только ликвидировать нехватку средств, но и создать запас для опережающего роста пенсий.

Средняя пенсия увеличилась за 10 лет вдвое, инфляция за те же годы составила более 160%. Покупательная способность выплат пенсионерам снизилась на 30%. Повышение взносов в Соцфонд для богатых могло бы покрыть дефицит пенсионного фонда с запасом. Сейчас продолжает действовать норма, по которой граждане с доходом выше 3 млн рублей в год платят 15% дохода вместо 30%. В стране около 10 тыс. человек получают зарплаты по несколько миллионов рублей в месяц, еще 300–400 тыс. человек — от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей и выше. Справедливые страховые взносы для них могли бы покрыть дефицит пенсионного фонда с запасом в 100–200 млрд рублей. Его хватило бы на увеличение пенсий с опережением инфляции, — пояснил Миронов.

Ранее профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что работающие пенсионеры в августе смогут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат максимум на три балла индивидуального пенсионного капитала. По ее словам, это ограничение является законодательно установленным пределом для ежегодного перерасчета.