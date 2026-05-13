Один человек умер из-за вируса на круизном лайнере у берегов Франции На лайнере у берегов Франции из-за вируса изолировали 1,7 тыс. человек

Около 1,7 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ambition изолированы после смерти одного из находившихся на борту мужчин от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, сообщила газета Sud Ouest. Медики проводят обследование пассажиров.

Умершим оказался гражданин Великобритании старше 90 лет. Еще около 50 пассажиров и членов экипажа сообщили о симптомах заболевания. После прибытия судна на юго-запад Франции на борт направили медицинскую группу для забора биоматериалов у пассажиров. По решению префектуры всем находящимся на судне временно запрещено покидать лайнер до завершения исследований.

Связь произошедшего с хантавирусом исключена. Предварительно речь идет о вспышке гастроэнтерита, распространению которого способствовали условия замкнутого пространства на борту судна.

1 апреля на борту круизного лайнера MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавируса. Судно шло на Канарские острова. На борту находились около 150 человек из Великобритании, Нидерландов, Испании и США. Хантавирус выявлен у 11 человек, умерли три человека.

Профессор и главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что основной задачей для специалистов на борту круизного лайнера MV Hondius является подтверждение первого зараженного хантавирусом — нулевого пациента. Он отметил, что нужно понять, были ли на лайнере дополнительные источники заражения.