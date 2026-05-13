Диетолог назвала безопасную дозу клубники Диетолог Соломатина: в день можно съедать не более полкилограмма клубники

В день рекомендуется употреблять не более полкилограмма клубники, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что такую порцию необходимо разбить на несколько частей.

Я рекомендую съедать не более полкилограмма клубники в день. Важно разбить эту порцию на несколько частей. Например, по горсточке несколько раз в сутки, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что клубника строго противопоказана людям с аллергией. По ее словам, похожие на аллергию симптомы могут начаться и у здоровых людей при чрезмерном употреблении.

