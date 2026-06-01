Клубничная пастила за 1 час: 1 ингредиент — и полезный десерт на столе. Без сахара и желатина

Это гениально простой рецепт полезного лакомства для тех, кто любит сладкое, но следит за здоровьем. Никакой возни — просто взбил клубнику, высушил и нарезал.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, ароматная пастила с ярким клубничным вкусом, которая тает во рту. Она намного вкуснее магазинных конфет и полезнее мармелада. Идеальна к чаю, кофе или как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится 1 кг клубники.

Клубнику вымойте, обсушите, удалите хвостики. Пробейте блендером в однородное пюре. Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом. Вылейте клубничное пюре, разровняйте тонким слоем (5–7 мм). Сушите в духовке при 80°C с приоткрытой дверцей 3–4 часа. Готовую пастилу снимите с бумаги, нарежьте полосками, сверните рулетиками. Храните в сухом месте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту клубничную пастилу. Удивило то, что без сахара она получилась очень сладкой, благодаря спелым ягодам. Пастила отлично снялась с бумаги и не поломалась. Даже дети, которые не любят полезные сладости, ели с удовольствием. Рецепт — настоящая находка для здорового перекуса!

3 рецепта варенья из клубники с плотными ягодками и нежным сиропом
