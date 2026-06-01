Заливаю ягоды сливками и в холод — наутро подаю самый нежный клубничный десерт: без желатина, без муки

Взбила клубнику со сливками — и в холодильник: к утру готов мусс — вкуснее желе и мармелада. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежные, воздушные десерты. Никакой возни — просто взбил клубнику со сливками, добавил сахар и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный клубничный мусс с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту. Он намного вкуснее магазинного желе и полезнее мармелада. Идеален к чаю, кофе или как легкий десерт.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей клубники, 300 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного сахара.

Клубнику вымойте, обсушите, пробейте блендером в пюре. Сливки взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте клубничное пюре во взбитые сливки. Разложите мусс по креманкам. Уберите в холодильник на 3–4 часа или на ночь. Подавайте охлажденным, украсив ягодами или мятой.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот клубничный мусс. Удивило то, что он получился очень нежным и воздушным, без желатина. Ягоды дали яркий цвет и аромат. Даже дети, которые не любят творог, ели с удовольствием. Рецепт — настоящая находка для летнего десерта!

Проверено редакцией
