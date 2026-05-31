Творог, укроп и яйцо в лаваше — через 5 минут горячие «Творожки» к чаю: нежнее сырников и быстрее

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрые и сытные завтраки. Никакой возни — просто смешал творог с яйцом и укропом, завернул в лаваш и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные конвертики с золотистой корочкой и нежной, кремовой творожно-укропной начинкой. Они намного нежнее сырников и готовятся в разы быстрее. Идеальны к чаю, кофе или как перекус.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г творога, 1 яйцо, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для жарки.

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, мелко рубленый укроп, соль и перец. Перемешайте. Лаваш разрежьте на квадраты 10 на 10 см. На каждый выложите начинку, сверните конвертиком. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти творожки в лаваше. Удивило то, что начинка не вытекла, а лаваш стал хрустящим. Творог с укропом оказался очень нежным. Даже без сахара получилось вкусно. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или зеленый лук — вкус станет свежее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!