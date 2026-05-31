Рулет «Снежный» из белков и ягод: воздушный, тающий и очень вкусный — готовила так впервые

Рулет «Снежный» из белков и ягод: воздушный, тающий и очень вкусный — готовила так впервые

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие, воздушные десерты. Никакой возни — просто взбил белки с сахаром, добавил крахмал, испек корж, свернул с начинкой.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, хрустящий меренговый рулет с тающей серединкой и сочной ягодной начинкой. Он напоминает облако — такой же легкий и воздушный. Идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 4 белка, 200 г сахара, 1 ч. ложка кукурузного крахмала, 200 г ягод (клубника, малина, черника), 200 мл сливок 33%, 2 ст. ложки сахарной пудры.

Белки взбейте с сахаром до стойких пиков. Добавьте крахмал, перемешайте. Выложите на противень с пергаментом, разровняйте. Выпекайте при 160°C 15–20 минут. Горячий корж сверните рулетом, дайте остыть. Сливки взбейте с сахарной пудрой. Разверните корж, смажьте кремом, выложите ягоды. Сверните рулет, уберите в холодильник на 1 час.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот меренговый рулет. Удивило то, что корж получился хрустящим снаружи и мягким внутри. Крем и ягоды сделали десерт нежным и сочным. Даже без муки рулет отлично держал форму. Кстати, вместо сливок можно взять маскарпоне — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для сладкоежек!