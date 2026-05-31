ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 11:30

Рулет «Снежный» из белков и ягод: воздушный, тающий и очень вкусный — готовила так впервые

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие, воздушные десерты. Никакой возни — просто взбил белки с сахаром, добавил крахмал, испек корж, свернул с начинкой.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, хрустящий меренговый рулет с тающей серединкой и сочной ягодной начинкой. Он напоминает облако — такой же легкий и воздушный. Идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 4 белка, 200 г сахара, 1 ч. ложка кукурузного крахмала, 200 г ягод (клубника, малина, черника), 200 мл сливок 33%, 2 ст. ложки сахарной пудры.

Белки взбейте с сахаром до стойких пиков. Добавьте крахмал, перемешайте. Выложите на противень с пергаментом, разровняйте. Выпекайте при 160°C 15–20 минут. Горячий корж сверните рулетом, дайте остыть. Сливки взбейте с сахарной пудрой. Разверните корж, смажьте кремом, выложите ягоды. Сверните рулет, уберите в холодильник на 1 час.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот меренговый рулет. Удивило то, что корж получился хрустящим снаружи и мягким внутри. Крем и ягоды сделали десерт нежным и сочным. Даже без муки рулет отлично держал форму. Кстати, вместо сливок можно взять маскарпоне — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для сладкоежек!

Проверено редакцией
Читайте также
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Общество
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Натираю кабачок на терке — и в духовку, через 30 минут подаю сочные рулетики с куриной начинкой: пальчики оближешь
Общество
Натираю кабачок на терке — и в духовку, через 30 минут подаю сочные рулетики с куриной начинкой: пальчики оближешь
Вместо рулета с крабовыми палочками кручу из лаваша штрудели с маком: просто сворачиваю — и в духовку
Общество
Вместо рулета с крабовыми палочками кручу из лаваша штрудели с маком: просто сворачиваю — и в духовку
Заливаю яблоки молоком — и в духовку, через 35 минут пышная шарлотка готова: мягче и ароматнее классики
Общество
Заливаю яблоки молоком — и в духовку, через 35 минут пышная шарлотка готова: мягче и ароматнее классики
Самый ленивый кондитер удивился бы этому джему — готовлю как начинку и просто на хлеб
Общество
Самый ленивый кондитер удивился бы этому джему — готовлю как начинку и просто на хлеб
рецепты
рулеты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.