Вместо рулета с крабовыми палочками кручу из лаваша штрудели с маком: просто сворачиваю — и в духовку

Штрудели из лаваша — этот рецепт для тех, кто хочет домашней выпечки без замеса теста. После запекания лаваш становится хрустящим и слоистым, а внутри скрываются нежная начинка из творога с медом и ароматный слой мака.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога, 2 ст. л. меда, 50 г мака, 2 ст. л. сахара, 50 г сливочного масла.

Рецепт: мак залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду, добавьте сахар, перемешайте. Творог смешайте с медом. Лаваш смажьте творожной массой, сверху равномерно распределите мак. Плотно сверните рулет.

Выложите рулет на противень, застеленный пергаментом, смажьте растопленным сливочным маслом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Нарежьте порционными кусками. Подавайте теплым.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить штрудель по этому рецепту. По ее словам, чтобы начинка идеально легла на лаваш, лучше взять не рассыпчатый творог, а в брикете.

