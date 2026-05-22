Теперь лавашный рулет готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и полезно, и не жирно

Раньше тоже делала рулеты со шпротами или крабовыми палочками, но со временем захотелось чего-то более лёгкого и «свежего» по вкусу. Шпроты всё-таки очень жирные и тяжёлые, особенно если рулет постоит в холодильнике. А вот с горбушей получается совсем другая история — нежно, сочно и без ощущения лишнего масла.

Горбуша отлично сочетается с яйцом и свежим огурцом, а вместо майонеза здесь обычный греческий йогурт. Он делает начинку мягкой и кремовой, но не перебивает вкус рыбы. Получается лёгкий, аккуратный рулет, который подходит и для перекуса, и для праздничного стола.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 2 листа, консервированная горбуша — 1 банка, яйца — 4 штуки, свежий огурец — 1 большой, греческий йогурт — 2–3 ст. ложки, укроп — небольшой пучок, зелёный лук — небольшой пучок, соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: яйца отварите и натрите на крупной тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. С горбуши слейте лишнюю жидкость и слегка разомните рыбу вилкой. Добавьте греческий йогурт и перемешайте до нежной основы. Затем вмешайте яйца, огурец и зелень, немного поперчите.

Лаваш разложите на столе, равномерно распределите начинку и плотно сверните рулетом. Уберите в холодильник минимум на 30 минут, чтобы рулет хорошо пропитался и легче нарезался.

Личный опыт

Особенно понравилось, что даже после холодильника начинка остаётся нежной и не «застывает» маслом. А ещё горбуша оказалась намного удачнее крабовых палочек — вкус получается более натуральным и насыщенным.

Проверено редакцией
Вкусный салат из баночки горбуши: подойдет и на праздник, и в будний день
Посыпаю горбушу хлебно-сырной крошкой с чесноком и зеленью — запекаю 30 минут: получается сочно и нежно, скажете спасибо
Как только пошла молодая капуста, готовлю салат «Леди»: нежный, без майонеза
Лью лимонный сок в кипящее молоко — через 15 минут домашняя фета готова: круче магазинной
Шпроты всегда правят балом: обалденный рулет за 15 минут — хоть на праздник, хоть в поход
Ольга Шмырева
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
