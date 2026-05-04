Посыпаю горбушу хлебно-сырной крошкой с чесноком и зеленью — запекаю 30 минут: получается сочно и нежно, скажете спасибо

Это гениально простой рецепт для тех, кто считает горбушу суховатой, но хочет полюбить эту полезную рыбу. Никаких сложных соусов, никаких маринадов — просто филе, ароматная хлебная крошка и духовка.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее, сочное филе внутри, которое буквально тает во рту, и румяная хрустящая корочка с чесноком, сыром и петрушкой снаружи. Хлебно-сырная шапка сохраняет весь сок внутри, не давая рыбе пересохнуть, а заодно пропитывает ее своими ароматами.

Это блюдо достойно праздничного стола, но готовится так просто, что его можно сделать и в будний день для семьи. Подавать горбушу лучше всего с овощным салатом или легким гарниром.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г филе горбуши, 1/2 ч. ложки соли, черный перец по вкусу, 1-2 ст. ложки лимонного сока. Для хлебной корочки: 300 г хлеба (лучше вчерашнего), 2-3 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 70 г сливочного масла, соль по вкусу, 2-3 веточки петрушки. Филе горбуши вымойте, обсушите, посолите, поперчите, сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться на 20–30 минут. Хлеб очистите от корок, мякоть измельчите в крошку (в блендере или руками). Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Петрушку мелко порубите. Смешайте хлебную крошку, сыр, размягченное сливочное масло, чеснок, петрушку и соль. Перетрите руками в ароматную крошку. Противень смажьте маслом. Выложите рыбу. Покройте ее хлебной крошкой, слегка утрамбовывая. Запекайте при 160 °C 30–35 минут. Для золотистой корочки включите режим гриля на 2–4 минуты. Подавайте горячей.

Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
