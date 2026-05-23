Бразильская самба в тарелке, или Как я превратил скучную рыбу в хит семейных посиделок

Забудь про дорогую рыбу. Минтай с рисом на сковороде — это бюджетный спасательный круг, который выручает, когда хочется вкусно и без напряга.

Ингредиенты

Филе минтая — 400 г, рис — 200 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., сметана — 150 мл, вода — 200 мл, соль — по вкусу, смесь трав — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., зелень — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала промыл рис до прозрачной воды и обсушил. Рыбу нарезал кусками, приправил смесью трав и оставил пропитываться на 15 минут. Тем временем на сковороде обжарил лук до золота, кинул тертую морковь и кубики перца — еще 5 минут.

Добавил его к овощам с маслом и мешал, пока он не стал стеклянным. Залил все сметаной с водой, уложил сверху куски минтая и лаврушку. Тушил под крышкой на медленном огне 25 минут. Перед подачей рубанул укроп с петрушкой, посыпал сверху — и готово. Насыщенно, сочно и без тяжести в животе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Раньше считал минтай пресной гадостью, но тут решил рискнуть — обжарил рис перед тушением. Итог: текстура риса стала бомбической, каждое зернышко держит форму, рыба — сочная, а овощи остались с легким хрустом. Рекомендую подавать с долькой лимона — кислинка перебивает рыбный дух.