Как только пошла молодая капуста, готовлю салат «Леди»: нежный, без майонеза

Как только появляется молодая капуста, этот салат сразу переходит в список любимых летних ужинов. Он получается очень свежим, сочным и легким, но при этом отлично насыщает — благодаря ветчине, кукурузе и густой сметанной заправке.

Молодая капуста здесь особенно хороша: хрустящая, сладковатая и совсем не грубая. Кукуруза добавляет приятную сладость, огурец — сочность, а зелень делает вкус ярче и свежее. Все вместе получается нежным, но не «пустым», поэтому такой салат спокойно заменяет полноценный ужин в жаркий день.

Ингредиенты: молодая капуста — 300 г, ветчина — 200 г, свежие огурцы — 2 шт., консервированная кукуруза — банка, укроп — небольшой пучок, зеленый лук — небольшой пучок, сметана — 150 г, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче, но осталась хрустящей. Ветчину и огурцы нарежьте тонкой соломкой. С кукурузы слейте жидкость. Зелень мелко порубите. Все переложите в большую миску, добавьте сметану, немного перца и аккуратно перемешайте. Перед подачей салату можно дать постоять 10–15 минут — вкус станет еще ярче.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Шмырева Ольга приготовила такой салат, сметану заменила соусом из греческого йогурта, горчицы и чеснока, получилось ярче. Отличный салат, который спокойно заменяет летний ужин.