Всемирный форум городов в Баку побил рекорд по количеству участников

Бакинская 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) собрала рекордное число участников, сообщила исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах на церемонии закрытия. По ее словам, которые приводит Report, в мероприятии приняли участие 57 тыс. человек из 176 стран, включая 11 глав государств и правительств, 88 министров и 130 мэров.

WUF13 собрал рекордное число участников — 57 тыс. человек из 176 стран здесь, в Баку, включая более трех тысяч участников, присоединившихся онлайн, и направил мощный и единый сигнал, — сообщила она.

Россбах добавила, что в рамках форума в Баку прошли шесть диалогов, 10 специальных заседаний и более 350 мероприятий. Она отметила, что мир переживает решающий момент для будущего жилищной сферы и больше не может позволить себе бездействие.

Всемирный форум городов стартовал 17 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Мероприятие, организованное совместно с Программой ООН по населенным пунктам, длится до 22 мая. В Баку обсудили вопросы устойчивого развития городов, климатические изменения, цифровую трансформацию, доступное жилье и создание «зеленых городов». Особое внимание уделили проектам реконструкции и градостроительства в Карабахе и Восточном Зангезуре.

