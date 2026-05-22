Синоптик рассказал, когда в Петербург придут холода до +1 и туманы

Синоптик Ильин: в конце мая в Петербург придут холода, туманы и западный ветер

Санкт-Петербург вслед за Москвой готовится к климатическому нокдауну: с 27 по 29 мая вместо традиционного тепла город на Неве накроет волна арктического воздуха, рассказал NEWS.ru ведущий синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, дневная температура упадет до +9…+11 градусов, а ночью местами будут почти заморозки.

В Северную столицу также придет похолодание. В понедельник и вторник местами небольшие кратковременные дожди, температура днем от +14 до +17 градусов, в ночные часы — от +6 до +10. В среду, четверг и пятницу в дневное время похолодает до 9–11 градусов, в ночные часы — от +1 до +6, — сказал Ильин.

Вероятность дождей 27 и 28 мая сохранится, однако 29 мая наступит небольшая пауза. В этот день осадков не ожидается, зато в утренние часы возможен туман, отметил специалист.

В субботу, 30 мая, и воскресенье, 31 мая, в Петербурге будет облачно с дождями. В ночные часы температура составит около +5 градусов, днем 30 мая — 8–10, а 31 мая — 11–13 градусов, уточнил Ильин. В понедельник, 25 мая, и вторник, 26 мая, ожидается западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. А с 27 по 29 мая ветер станет преимущественно северо-западным и заметно ослабеет — до 2–6 метров в секунду.

Ранее Ильин рассказал, что аномальная жара в Москве уступит место настоящему климатическому провалу. По его словам, с 25 мая регион накроет «осеннее» похолодание с затяжными дождями. В ночь на 30 мая температура составит около +7, днем — всего +12…+15. Лишь 31 мая станет чуть теплее примерно на два градуса, заключил эксперт.

