22 мая 2026 в 14:08

«Будет как осенью»: синоптик о похолодании в Москве к концу мая

Синоптик Ильин: Москву накроет климатический провал с дождями как в октябре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Аномальная жара в столице уступит место настоящему климатическому провалу. С 25 мая регион накроет «осеннее» похолодание с затяжными дождями, рассказал NEWS.ru ведущий синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

На смену аномально жаркой погоде в столичный регион придет похолодание и станет как осенью. Почти каждый день прогнозируются дожди, — сказал Ильин.

Эксперт уточнил, что «осень» начнет наступать уже с понедельника, 25 мая. Днем еще будет терпимо — до +18–20 градусов, а вот ночью столбики термометров рухнут. Самыми суровыми станут ночи с 26 по 29 мая: по словам эксперта, местами температура опустится до +4–6 градусов.

По словам Ильина, небольшая передышка наметится только к концу рабочей недели. В пятницу днем потеплеет до комфортных +14…+19 градусов и, по прогнозу, осадки прекратятся. Однако, предупредил специалист, в субботу и воскресенье снова вернутся облака с редкими прояснениями и дождями.

В ночь на 30 мая температура составит около +7, днем — всего +12…+15. Лишь 31 мая станет чуть теплее примерно на два градуса, заключил эксперт.

Метеозависимых жителей мегаполиса ждет еще одно испытание. В понедельник атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, однако уже к среде оно потеряет сразу десять пунктов, рассказал Ильин. Эксперт отметил, что затем начнется слабый рост, но «качели» давления ударят по самочувствию.

Ранее нутрициолог Ольга Яблокова предупредила, что в жаркую погоду не стоит пить много воды сразу, чтобы не навредить здоровью. Она порекомендовала равномерно распределять потребление жидкости в течение дня и избегать соленой пищи.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

