Самый ленивый кондитер удивился бы этому джему — готовлю как начинку и просто на хлеб

Замороженная клубника часто разочаровывает. Но если знать, как с ней работать, конфи получается живым и ярким, даже зимой.

Ингредиенты

Клубника свежая или замороженная — 500 г, сахар — 100 г, кукурузный крахмал — 20 г, вода холодная — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу клубнику кубиком по 1 см, засыпаю сахаром и оставляю на 15 минут — пусть пустит сок. Тем временем ставлю сотейник на средний огонь, довожу до кипения и варю 5 минут, аккуратно мешая, чтобы не раздавить кусочки. Самое сложное — это развести крахмал в холодной воде до полного растворения, без комков. Вливаю тонкой струйкой в кипящую клубнику, постоянно мешая, и варю еще 3 минуты — масса густеет и становится прозрачнее. Переливаю горячий конфитюр в контейнер, остужаю до комнатной температуры и убираю в холодильник на 2 часа. Готово: плотный, яркий, идеально держит форму в торте.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда думал, что конфитюр — это высшая математика, а оказалось, вся магия в крахмале. Впервые сварил и не поверил глазам: масса не поплыла, не комкуется, а держит форму ложки. Клубника, даже замороженная, дала яркий вкус и цвет.