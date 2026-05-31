Этот мусс я изобрел, когда в холодильнике залежались апельсины, — теперь готовлю каждые выходные

Хочется чего-то легкого, цитрусового, но нежного? Апельсиновый крем-мусс — это как облако с апельсиновым вкусом.

Что понадобится

2–3 апельсина (250 мл сока), 1 ст. л. кукурузного крахмала, 100 г маскарпоне, 250 г сгущенного молока, 200 мл жирных сливок (33%).

Как я готовлю

Из апельсинов выжимаю сок, процеживаю его через сито в кастрюлю. Добавляю кукурузный крахмал, хорошо перемешиваю венчиком.

Ставлю на средний огонь и, непрерывно помешивая, варю до загустения (2–3 минуты). Смесь должна стать густой, как пудинг.

Перекладываю апельсиновую массу в миску, накрываю пищевой пленкой «в контакт» (пленка касается поверхности). Полностью остужаю.

В отдельной миске взбиваю маскарпоне и сгущенное молоко до однородности. Вливаю холодные сливки, взбиваю до густой, пышной массы (минуты 2–3).

Остывшую апельсиновую массу взбиваю миксером до гладкости. Добавляю в сырную массу, еще раз взбиваю до объединения.

Разливаю мусс по креманкам, убираю в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей можно украсить цедрой апельсина и мятой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Советую использовать не слишком сладкие апельсины, иначе мусс будет приторным. Сливки обязательно охлажденные, иначе не взобьются. Я добавил щепотку соли в апельсиновую массу — вкус стал глубже.

Дмитрий Демичев
