Стало известно, сколько часов в день родители проводят с детьми

Родители в крупных городах проводят с детьми менее двух часов в день, хотя хотели бы вдвое больше, следует из результатов опроса OCTOBER GROUP, предоставленного NEWS.ru. Однако, как выяснили аналитики, чтобы увеличить время на три — пять часов в неделю, достаточно одного шага — оказаться в хорошо оборудованном месте для игр и прогулок.

Опрос жителей миллионников и крупных региональных центров зафиксировал острый дефицит общения между поколениями. 79% родителей признались, что хотели бы посвящать совместным активностям больше двух часов в день, но 55% не достигают этой планки в будни. Главные препятствия — загруженность бытом и работой (более половины ответов), накопившаяся усталость (42%) и нежелание самого ребенка отрываться от телефона или планшета (16%), — говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что запрос на инфраструктуру, которая решала бы эти проблемы, на рынке уже сформирован. 45% респондентов заверили, что при наличии благоустроенного детского пространства у дома посещали бы его несколько раз в неделю. А 51% семей благодаря такому соседству увеличили бы качественное совместное время на три — пять часов в неделю.

Ранее в Общественной палате РФ предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей. Замсекретаря ОП Владислав Гриб назвал это реальной мерой поддержки, которую необходимо закрепить в Трудовом кодексе.