Путин поручил разобраться, почему чиновники не выплачивают штрафы

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе судебных приставов и Верховному суду обратить внимание на случаи, когда местные власти не могут исполнить судебные решения из-за недостатка бюджетных средств, сообщает пресс-служба Кремля. Решение было принято по итогам общения президента с представителями муниципального сообщества в апреле.

Речь идет о делах об административных правонарушениях, связанных с неисполнением должностными лицами местного самоуправления требований, содержащихся в исполнительных документах. ФССП к октябрю должна собрать объяснения от руководителей местных структур, а к декабрю Верховный суд обобщит судебную практику по этим ситуациям и даст соответствующие разъяснения.

Ранее Путин рекомендовал властям в регионах страны организовать для участников СВО и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма. Также документ содержит пункт о расширении социальной поддержки в области образования и спорта. Отчитаться о проделанной работе необходимо до 1 ноября 2026 года, а в дальнейшем — ежегодно.