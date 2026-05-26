Натираю морковь на терке и на огонь — через 30 минут подаю пышный пирог нежнее бисквита: рецепт на все времена

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит полезную и вкусную выпечку. Никакой возни — просто натер морковь, смешал с тестом и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный пирог с ярким морковным вкусом и ароматом ванили и лимонной цедры. Он получается пышным, сочным и очень ароматным. Идеален к чаю, кофе или как полезный десерт для детей.

Для приготовления вам понадобится: 200 г моркови, 3 яйца, 180 г сахара, 180 г муки, 10 г разрыхлителя, пакетик ванильного сахара, цедра 1 лимона, 90 г растительного масла.

Морковь натрите на мелкой терке. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и цедрой. Добавьте морковь, перемешайте. Влейте масло, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Вылейте в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот морковный пирог. Удивило то, что он получился очень нежным и сочным, хотя в составе нет масла и яиц в больших количествах. Лимонная цедра добавила свежести, а морковь сделала текстуру влажной. Даже дети, которые не любят морковь, ели с удовольствием. Кстати, вместо лимонной цедры можно взять апельсиновую — вкус станет ярче. Рецепт — настоящая находка!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
