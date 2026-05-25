25 мая 2026 в 14:14

Я попробовал греческий пирог со шпинатом в Афинах — и чуть не подрался с поваром ради рецепта

Первый раз я попробовал спанакопиту в дешевой греческой кофейне — и она оказалась вкуснее любого дорогого ресторанного блюда. Теперь пеку ее сам, когда хочу удивить гостей без лишних затрат.

Ингредиенты

Шпинат свежий — 500 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, фета — 200 г, моцарелла — 150 г, яйца — 2 шт., укроп — 30 г, петрушка — 30 г, мускатный орех — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, тесто фило — 12 листов, сливочное масло растопленное — 100 г, оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала я пассерую лук на оливковом масле до золотистого цвета около 4 минут, потом добавляю чеснок — еще пару минут, и кухня пахнет как в греческой таверне. Тем временем порциями забрасываю шпинат, он быстро оседает, и в конце — рубленую зелень.

Затем в миске раскрошил фету, натер моцареллу, добавил шпинат, яйца и мускатный орех — перемешал до однородности. Форму смазал маслом, выложил листы фило крест-накрест, смазывая каждый маслом, залил начинку и загнул края сверху. Отправил в духовку на 50 минут при 175 °С — и только когда пирог зазолотился, а по дому пошел приятный аромат, я понял: Греция у меня на столе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Прежде долго боялся теста фило — думал, порвется, высохнет, но первый же пирог вышел хрустящим и сочным. Начинка из шпината и феты оказалась настолько удачной, что гости молча доедали последний кусок и просили добавки.

Мой совет: дайте пирогу постоять 10 минут после духовки — так он лучше режется и не разваливается.

Проверено редакцией
