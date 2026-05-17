День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:04

Тру морковь и кидаю в кефир: лепешки «Солнечные» — вкусный рецепт на завтрак или перекус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти лепешки у нас долго не задерживаются — мягкие внутри, с румяной корочкой и легкой сладостью моркови. Готовятся из самых простых продуктов, а получаются яркими, ароматными и очень уютными. Особенно вкусно есть их теплыми со сметаной, творожным сыром или просто с чаем.

Ингредиенты: морковь — 2 шт. (примерно 300 г), кефир — 250 мл, яйцо — 1 шт., мука — 220–250 г, сода — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. в тесто и немного для жарки.

Морковь натираем на мелкой терке. В миске смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Добавляем морковь, вливаем масло и постепенно подсыпаем муку. Тесто должно получиться мягким, слегка липким, но держать форму.

Делим тесто на небольшие части, формируем лепешки толщиной около 1 см. Обжариваем на сухой или слегка смазанной сковороде под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Внутри лепешки остаются мягкими и очень нежными.

Подавать можно как сладкий вариант — с медом или вареньем, так и несладкий — с сыром, зеленью или сметанным соусом.

Личный опыт: иногда добавляю в тесто щепотку куркумы — вкус получается совсем другой. А дети обычно даже не догадываются, что внутри много моркови.

Проверено редакцией
Читайте также
Капуста, кефир и яблочный уксус: готовим капустный салат «Коулслоу» — все просто, но хочется готовить каждый день
Общество
Капуста, кефир и яблочный уксус: готовим капустный салат «Коулслоу» — все просто, но хочется готовить каждый день
Ем и не могу остановиться: сырные лепешки на кефире — готовятся быстрее пирожков
Общество
Ем и не могу остановиться: сырные лепешки на кефире — готовятся быстрее пирожков
Точные даты посева моркови в мае-2026 по регионам России — для Подмосковья, Ленобласти, Урала и Сибири
Общество
Точные даты посева моркови в мае-2026 по регионам России — для Подмосковья, Ленобласти, Урала и Сибири
Беру картошку, морковь и копченые колбаски: голландский стампот — очень вкусное и необычное блюдо. Сытный ужин, который обожают в Европе
Общество
Беру картошку, морковь и копченые колбаски: голландский стампот — очень вкусное и необычное блюдо. Сытный ужин, который обожают в Европе
Беру кочан молодой капусты и замешиваю быстрое тесто: песочный пирог получается даже у начинающих хозяек
Общество
Беру кочан молодой капусты и замешиваю быстрое тесто: песочный пирог получается даже у начинающих хозяек
кефир
морковь
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилась новая деталь задержания посетителя Эрмитажа
Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане
ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.