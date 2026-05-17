Тру морковь и кидаю в кефир: лепешки «Солнечные» — вкусный рецепт на завтрак или перекус

Эти лепешки у нас долго не задерживаются — мягкие внутри, с румяной корочкой и легкой сладостью моркови. Готовятся из самых простых продуктов, а получаются яркими, ароматными и очень уютными. Особенно вкусно есть их теплыми со сметаной, творожным сыром или просто с чаем.

Ингредиенты: морковь — 2 шт. (примерно 300 г), кефир — 250 мл, яйцо — 1 шт., мука — 220–250 г, сода — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. в тесто и немного для жарки.

Морковь натираем на мелкой терке. В миске смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Добавляем морковь, вливаем масло и постепенно подсыпаем муку. Тесто должно получиться мягким, слегка липким, но держать форму.

Делим тесто на небольшие части, формируем лепешки толщиной около 1 см. Обжариваем на сухой или слегка смазанной сковороде под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Внутри лепешки остаются мягкими и очень нежными.

Подавать можно как сладкий вариант — с медом или вареньем, так и несладкий — с сыром, зеленью или сметанным соусом.

Личный опыт: иногда добавляю в тесто щепотку куркумы — вкус получается совсем другой. А дети обычно даже не догадываются, что внутри много моркови.