10 мая 2026 в 18:05

Ем и не могу остановиться: сырные лепешки на кефире — готовятся быстрее пирожков

Эти лепешки меня часто выручают, когда дома закончился хлеб или просто хочется чего-то горячего к чаю. Тесто делается буквально за несколько минут, а внутри получаются тягучий сыр и мягкий ароматный мякиш. Особенно вкусно есть их прямо со сковороды, пока они горячие.

Идеальный вариант для дачи, быстрого завтрака или перекуса без долгой возни.

Ингредиенты: сыр — 150 г, мука — 2 стакана, кефир — 1 стакан, сахар — 1/2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., сода — 1/2 ч. л., растительное масло — для жарки.

Теплый кефир выливаю в миску, добавляю соль, сахар и соду. Перемешиваю и оставляю на несколько минут. Сыр натираю на мелкой терке и вместе с мукой добавляю в кефирную смесь.

Замешиваю мягкое тесто — сначала ложкой, затем руками. Делю его на несколько частей и раскатываю лепешки. Обжариваю на сковороде с небольшим количеством масла под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны.

Ранее мы делились рецептом быстрого тирамису из слоеного теста. Десерт без печенья — получается нежно, как в кофейне.

Проверено редакцией
Общество
Ольга Шмырева
