26 мая 2026 в 13:30

Беру баночку хорошей горбуши и кефир: пирог «Лентяйка» сметают даже нелюбители консерв — нежный, лёгкий и обалденно вкусный

У рыбных консерв репутация спорная — кто-то любит, а кто-то обходит стороной. Но с этим пирогом всё меняется. Мягкое кефирное тесто получается нежным, почти воздушным, а начинка из горбуши с яйцом, зеленью и сыром выходит сочной и совсем не тяжёлой.

Пирог хорош и горячим, прямо из духовки, и уже остывшим — удобно нарезать кусочками и брать к чаю, на перекус или даже вместо ужина.

Ингредиенты: кефир — 1 стакан, яйцо — 1 шт., мука — 1 стакан, сода — 1/2 ч. ложки, соль — щепотка. Для начинки: горбуша консервированная — 1 банка, яйца варёные — 2 шт., сыр — 50–70 г, укроп — небольшой пучок, зелёный лук — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: сначала готовят тесто. В миске смешивают кефир, яйцо, щепотку соли и соду. Добавляют муку и перемешивают до гладкого теста — по консистенции оно должно получиться как густая сметана.

Для начинки горбушу достают из банки, сливают лишнюю жидкость и разминают вилкой. Добавляют нарезанные варёные яйца, мелко рубленый укроп и зелёный лук. Всё перемешивают, слегка перчат. Сыр натирают отдельно.

Форму слегка смазывают маслом и выливают туда всё тесто. Сверху аккуратно распределяют рыбную начинку, не доходя немного до краёв. Ставят в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20–25 минут.

Затем достают пирог, посыпают сверху тёртым сыром и возвращают в духовку ещё на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Готовому пирогу дают немного постоять, чтобы начинка схватилась, и нарезают кусочками.

Ольга Шмырева
