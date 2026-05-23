23 мая 2026 в 14:05

В яйца окунаю лаваш и переворачиваю: вкуснятина из 4 ингредиентов на сковороде. Заменит ужин

Фото: D-NEWS.ru
Когда совсем нет желания возиться с полноценной готовкой, этот лаваш спасает лучше любых бутербродов. Снаружи получается тонкая румяная корочка, внутри — горячий расплавленный сыр и сочная начинка, а сверху еще холодный соус из помидоров, зелени и йогурта. В итоге обычные продукты превращаются во что-то почти кафешное.

Лаваш хорошо пропитывается яйцом, становится мягким внутри, но края остаются приятно хрустящими. А свежий соус делает все намного ярче — особенно когда помидоры сладкие и ароматные.

Ингредиенты: яйца — 2 штуки, круглый лаваш — 1 штука по размеру сковороды, сыр — 80 г, ветчина — 80 г.

Для соуса: помидоры — 2 штуки, греческий йогурт — 3 ст. ложки, чеснок — 1 зубчик, укроп и зеленый лук — небольшой пучок, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: яйца слегка взбейте вилкой и вылейте на разогретую сковороду. Сразу сверху положите круглый лаваш и слегка прижмите, чтобы он «схватился» с яйцом. Жарьте пару минут до золотистой корочки.

Затем аккуратно переверните. На одну половину выложите тертый сыр и нарезанную ветчину, накройте второй половиной лаваша и прогрейте еще минуту, чтобы сыр расплавился.

Для соуса помидоры нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите, чеснок натрите или пропустите через пресс. Смешайте все с густым йогуртом, слегка посолите и поперчите.

Подавайте горячий лаваш сразу со свежим соусом.

Личный опыт: сначала казалось, что соус здесь лишний, но именно он делает вкус намного интереснее — особенно холодный йогурт с чесноком и помидорами рядом с горячим хрустящим лавашем. А еще лучше не резать помидоры слишком мелко, тогда соус остается свежим и не превращается в кашу.

Проверено редакцией
Вместо скучных яичниц: омлет тамагояки — японский завтрак, который обожают и взрослые, и дети
Греческий йогурт, яйца и пучок зелени — подаю румяные сырные лепешки: вкуснее хачапури и ярче
Лаваш, 5 минут — и румяные конвертики с яйцом и зеленью: нежнее и сытнее сырников на завтрак
Теперь лавашный рулет готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и полезно, и не жирно
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с картошкой, творогом и капустой
Ольга Шмырева
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
