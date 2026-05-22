Вместо скучных яичниц: омлет тамагояки — японский завтрак, который обожают и взрослые, и дети

Первый раз приготовила тамагояки просто из любопытства, а теперь обычная яичница дома почти исчезла. Этот японский омлет получается очень нежным, мягким и совсем не скучным — особенно если каждый слой слегка присыпать сыром.

Во время сворачивания сыр успевает расплавиться между тонкими яичными слоями, поэтому внутри получается нежная тягучая прослойка. Омлет выходит воздушным, ароматным и очень красивым в разрезе. А еще его удобно нарезать кусочками и подавать как полноценный завтрак или перекус.

Ингредиенты: яйца — 4 штуки, молоко — 2 ст. ложки, соевый соус — 1 ч. ложка, сахар — 1 ч. ложка, соль — щепотка, твердый сыр — 80–100 г, сливочное или растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца разбейте в миску и аккуратно перемешайте венчиком, стараясь не взбивать до пены. Добавьте молоко, сахар, соевый соус и щепотку соли. Сыр натрите на мелкой терке.

Сковороду слегка смажьте маслом и хорошо разогрейте. Влейте тонкий слой яичной смеси. Когда омлет начнет схватываться, слегка присыпьте его сыром и аккуратно сверните рулетом к краю сковороды.

Освободившееся место снова смажьте маслом и влейте новую порцию смеси так, чтобы она затекла под рулет. Снова присыпьте сыром и сверните еще раз. Повторяйте так, пока не закончится смесь.

Готовый омлет немного остудите и нарежьте кусочками.

Личный опыт: с сыром тамагояки получается намного интереснее классического варианта — внутри появляются тонкие тягучие слои, которые дети особенно любят. А еще вкусно получается с мягким сливочным сыром без яркой кислинки.