Картошка, яйца и грибы — тортилья по-новому: простое и быстрое блюдо на обед и ужин

Когда дома есть картошка, яйца и немного грибов, можно приготовить не банальную жареную картошку, а очень вкусную тортилью в испанском стиле. Получается что-то среднее между запеканкой, омлетом и картофельным пирогом — с румяной корочкой и мягкой серединой.

Особенно нравится, что всё готовится на одной сковороде и без сложных ингредиентов. Картофель становится нежным, грибы дают насыщенный вкус, а яйца связывают всё в плотную и очень аппетитную тортилью.

Ингредиенты

Картофель — 400 г, шампиньоны — 150 г, яйца — 3 шт., репчатый лук — 1 шт., подсолнечное масло — 40 мл, соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель лучше нарезать тонкими кружочками или небольшими ломтиками — так он быстрее приготовится и получится более нежным. Лук нарезать полукольцами, грибы — небольшими кусочками.

Сначала на сковороде обжарить лук до мягкости, затем добавить шампиньоны и готовить, пока не уйдёт лишняя влага и грибы слегка не подрумянятся. После этого выложить картофель, посолить, поперчить и жарить всё вместе почти до готовности, периодически аккуратно перемешивая.

Яйца слегка взбить вилкой с щепоткой соли и залить ими картофель с грибами. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить, пока верх не схватится. При желании тортилью можно аккуратно перевернуть и слегка подрумянить с другой стороны.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева уже готовит такую тортилью. Получается очень сытно, ароматно и намного интереснее обычной жареной картошки.

