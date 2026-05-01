Никакого мяса не надо: готовлю террин из яиц — французская закуска с идеальной текстурой

Террин — это не просто «что-то запечённое», а отдельная культура: плотная, аккуратная закуска, которую готовят в форме, нарезают ломтиками и подают как в бистро. В классике важны слои, однородная текстура и баланс вкусов.

Я делаю овощной вариант — с яркими слоями и яичной основой. На разрезе выглядит эффектно, а вкус — мягкий, насыщенный, с разными оттенками в каждом слое.

Ингредиенты: яйца — 12 шт., эмменталь — 200 г, топлёное масло — для жарки, соль и чёрный перец; для красного слоя: помидоры — 4 шт., красный лук — 1 шт., орегано; для зелёного: шпинат — пучок, петрушка — пучок, сливки — 2 ст. л., мускатный орех.

Сначала готовлю красный слой: помидоры очищаю, мелко нарезаю, выпариваю с луком и орегано до густоты, затем вмешиваю яйца — довожу до мягкого «схватывания» и выкладываю в форму, посыпаю сыром.

Зелёный — шпинат и петрушку быстро прогреваю, выпариваю влагу, добавляю яйца со сливками и мускатным орехом, аккуратно довожу до густоты и выкладываю вторым слоем.

Форму накрываю и запекаю при 160°C около 15-20 минут, затем открываю и даю слегка схватиться сверху. После отдыха нарезаю ломтиками.

