Никакого мяса не надо: готовлю террин из яиц — французская закуска с идеальной текстурой

Террин — это не просто «что-то запечённое», а отдельная культура: плотная, аккуратная закуска, которую готовят в форме, нарезают ломтиками и подают как в бистро. В классике важны слои, однородная текстура и баланс вкусов.

Я делаю овощной вариант — с яркими слоями и яичной основой. На разрезе выглядит эффектно, а вкус — мягкий, насыщенный, с разными оттенками в каждом слое.

Ингредиенты: яйца — 12 шт., эмменталь — 200 г, топлёное масло — для жарки, соль и чёрный перец; для красного слоя: помидоры — 4 шт., красный лук — 1 шт., орегано; для зелёного: шпинат — пучок, петрушка — пучок, сливки — 2 ст. л., мускатный орех.

Сначала готовлю красный слой: помидоры очищаю, мелко нарезаю, выпариваю с луком и орегано до густоты, затем вмешиваю яйца — довожу до мягкого «схватывания» и выкладываю в форму, посыпаю сыром.

Зелёный — шпинат и петрушку быстро прогреваю, выпариваю влагу, добавляю яйца со сливками и мускатным орехом, аккуратно довожу до густоты и выкладываю вторым слоем.

Форму накрываю и запекаю при 160°C около 15-20 минут, затем открываю и даю слегка схватиться сверху. После отдыха нарезаю ломтиками.

Ранее мы делились рецептом пирамидок из баклажан. Вместо мяса, вкусные и сытные.

Читайте также
Два яйца, пекинка и 5 минут: легкий и вкусный салат — съедается тазиками
Общество
Два яйца, пекинка и 5 минут: легкий и вкусный салат — съедается тазиками
В яйца окунаю лаваш и кладу начинку: вкусный завтрак из 4 ингредиентов на сковороде
Общество
В яйца окунаю лаваш и кладу начинку: вкусный завтрак из 4 ингредиентов на сковороде
Это блюдо влюбило семью в брокколи: запеканка с курицей и яйцами — сочная бомба, которая держит сытость надолго
Общество
Это блюдо влюбило семью в брокколи: запеканка с курицей и яйцами — сочная бомба, которая держит сытость надолго
Забудьте о сухой запеканке: вот 3 рецепта десерта, который тает во рту
Семья и жизнь
Забудьте о сухой запеканке: вот 3 рецепта десерта, который тает во рту
Мешаю кабачок и фарш: готовлю золотистые оладьи «Пара». Вкусная начинка — идут вместо надоевших котлет
Общество
Мешаю кабачок и фарш: готовлю золотистые оладьи «Пара». Вкусная начинка — идут вместо надоевших котлет
Ольга Шмырева
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

